منافسة Camry الكورية تحصل على ميزات جديدة

لاقت سيارات K5 من كيا رواجا كبيرا في العالم حتى أصبحت تعرف بأنها أقوى المنافسين لسيارات Camry الشهيرة، لذا قررت الشركة الكورية دعمها بميزات إضافية لتزيد شعبيتها.

وأبرز ما يميز النموذج الجديد من هذه السيارات هو شعار شركة كيا الجديد الذي ظهر على واجهتيها الأمامية والخلفية، فضلا عن التعديلات المميزة والبسيطة التي أعطت التصميم الخارجي لمسة أكثر أناقة، إضافة إلى حصولها على عجلات عريضة بمقاس 17 إنشا.

أما داخليا فمنحت كيا هذه السيارة العديد من الميزات الإضافية، إذ جهزتها كيا بمقاعد جلدية أكثر راحة، وأنظمة كهربائية متطورة للتحكم بحرارة المقاعد ووضعياتها ونظاما لبرمجة عدة وضعيات للمقاعد الأمامية، كما اكتسى المقود وعدة عناصر من القمرة بالجلد الناعم.

كما جهزت واجهة القيادة في المركبة الجديدة بأنظمة مولتيميديا أكثر تطورا يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية جديدة بمقاس 8 أو 10 بوصات، وحصلت القمرة على أنظمة صوت مجهزة بمكبرات صوت من BOSE، وزود الزجاجان الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية بأنظمة تسخين لفترة الشتاء.

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وحصلت المركبة على نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات الخطرة، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتطرح السيارة بنوعين من المحركات، محركات MPI بسعة 2.0 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحركات GDI بسعة 2.5 ليتر وعزم 194 حصانا.

المصدر: moto1