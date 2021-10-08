نيسان تعرض مفاهيم التقنية الحديثة في سيارة اقتصادية مميزة

اشتهرت سيارات NOTE التي أنتجتها شركة نيسان في الماضي بالبساطة والاقتصاد في استهلاك الوقود، لكن الشركة أرادت هذا العام إظهار روح التفوق التقني في هذه المركبات.

ومن أكثر ما يميز سيارة NOTE بنسختها الأحدث هو قمرتها التي جهزت بأفضل التقنيات الإلكترونية، إذ حصلت على أنظمة مولتيميديا متطورة يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، كما زودت واجهة القيادة بزوج من الشاشات المميزة، واحدة كبيرة في المنتصف يمكن أن تتفاعل مع المستخدم عبر إيماءات اليد ودون أن يلمسها، وشاشة أخرى قبالة المقود تعمل كلوحة عدادات إلكترونية ومجهزة بخلفيات متنوعة.

كما حصلت هذه السيارة على أنظمة صوتيات مميزة جدا وزودت مختلف عناصر قمرتها بما فيها المقاعد بمكبرات صوت ممتازة من BOSE، فضلا عن أنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.

وجهزتها نيسان بعجلات عريضة بمقاس 16 إنشا، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

إقرأ المزيد

وتعمل هذه السيارت بمنظومات e-Power الهجينة التي تضم محرك بنزين ومحركا كهربائيا مساعدا، يقدمان معا عزما يعادل 116 حصانا، كما ستطرح منها نسخ بدفع رباعي يصل عزم محركاتها إلى 195 حصانا.

المصدر: moto1