Isuzu تنافس تويوتا برباعية دفع جبارة

استعرضت شركة Isuzu اليابانية مؤخرا تصميم سيارات D-Max المعدلة الجديدة التي طورتها لتنافس مركبات Hilux الشهيرة من تويوتا.

وتتميز سيارات البيك آب الجديدة عن نماذج D-Max السابقة بهيكل أطول بمقدار 20 ملم تقريبا، وبقدرة أكبر على اجتياز الطرق الوعرة بفضل هيكلها الذي بات يرتفع عن الأرض بمقدار 278 ملم، فضلا عن حصولها على عجلات عريضة بمقاس 17 إنشا، وأنظمة فرامل وأنظمة تعليق خاصة.

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وحصلت هذه السيارات على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وعلى واجهة قيادة متطورة يمكن التحكم بأنظمتها عبر شاشة لمسية كبيرة، كما جهزت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيات LED الحديثة.

وزودت Isuzu المركبة بنظامي دفع خلفي ورباعي، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وأنظمة قيادة مختلفة تناسب الحركة على مختلف أنواع الطرق، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود.

youtube/REC Anything

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وستطرح السيارة بمحركات ديزيل توربينية بسعة 3.0 ليتر، بعزم 190 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بست سرعات، كما ستصدر Isuzu نسخا خاصة منها تتناسب مع متطلبات الزبائن.

المصدر: moto1