كيا تعدّل سيارة Rio الشهيرة

استعرضت شركة كيا مؤخرا تصميم سيارة Rio الجديدة التي طورتها لتكون من بين أكثر المركبات المتوسطة الحجم عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.

وتميز النموذج X الأحدث من هذه السيارة بهيكل هاتشباك انسيابي أنيق التصميم، مزين بشعارات شركة كيا الجديدة، كما حصل على تصميم مميز للمصابيح الأمامية والخلفية، وإطارات حماية بلاستيكية سوداء تحيط بممتصات الصدمات وحجرات العجلات.

youtube/REC Anything

أما قمرة هذه المركبة فجهزت بمقاعد مريحة مخصصة لخمسة ركاب مكسوة بالقماش والجلد الصناعي، وجهزت واجهة القيادة فيها بنظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم فيه عبر شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات، كما يمكن للشاشة الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

youtube/REC Anything

وحصلت السيارة على نظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

youtube/REC Anything

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وستطرح كيا Rio X بعدة نماذج من المحركات منها محركات MPI بسعة 1.4 ليتر وعزم 100 حصان، ومحركات MPI بسعة 1.6 ليتر وعزم 123 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: moto1