احتمال إطلاق أصغر سيارة "لكزس" في تاريخها

تشير شائعات أخيرة إلى احتمال ظهور سيارة جديدة في أسرة سيارات "لكزس" وهي سيارة كروس صغيرة مخصصة للسير في المدينة.

وقد نُشرت تلك الشائعات في مجلة Mag-X اليابانية للسيارات، ما جعل الخبراء يتحدثون عن مظهر خارجي للسيارة الجديدة وصنفها.

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يذكر أن شركة "تويوتا" كانت قد كشفت عام 2015 في معرض جنيف للسيارات عن سيارة Lexus LF-SA الاختبارية، بصفتها سيارة كروس صغيرة ستستخدم للسير في المدينة لتكون أصغر من سيارة الكروس الفاخرة UX. واستذكر الخبراء في هذا السياق سيارة Toyota Yaris Cross التي يحتمل أن تقدم منصتها لكروس "لكزس" الجديدة.

إذن، فإن كروس "لكزس" الجديدة التي يرجح أن تحتل مكانة أدنى من UX في أسرة سيارات "لكزس" يمكن أن تقوم على كروس "تويوتا" مع محركها الهجين، مع العلم أن Yaris Cross مع أجهزة النقل الحركة AWD-i تمتلك نظاما هجينا يضم محرك الاحتراق الداخلي بسعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين يولدان 116 حصانا.

ومن غير المستبعد أن تتم تقوية هذين المحركين في كروس "لكزس" الصغيرة. ويتميز النظام الهجين المذكور باستهلاك قليل للوقود. أما أجهزة نقل الحركة AWD-i فيمكن أن تعزز قوة الدفع حتى في ظروف صعبة.

إذن فإن المنصة التي تستخدمها Yaris Cross التابعة لـ"تويوتا" يمكن تكييفها على كروس "لكزس" المخصصة للسير في المدينة. مع ذلك فإن مظهرها الخارجي سيختلف بالطبع عما هو عليه في Yaris Cross على الرغم من تشابهما تصميميا.

ويتوقع أن تباع كروس "لكزس" الصغيرة، شأنها شأن Yaris Cross، في أوروبا واليابان وأستراليا. ويعتقد البعض أنها يمكن أن تنافس في أوروبا BMW X1 Audi Q2.

المصدر: أوتوفيستي