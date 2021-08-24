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شركة روسية تكشف في منتدى الجيش - 2021" عن رباعية دفع جديدة

عالم السيارات

شركة روسية تكشف في منتدى الجيش - 2021
naavtotrasse.ru
صورة أرشيفية
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لفتت أنظار الضيوف والمشاركين في منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني الدولي رباعية دفع غير مدرعة تشبه سيارة الجيب.

وهي سيارة "ستريلا – كا إم بي" قامت بتصنيعها شركة الصناعة العسكرية الروسية. وقال ناطق باسم الشركة إن رباعية الدفع الجديدة يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.

شركة روسية تكشف في منتدى الجيش - 2021
glav.su
صورة أرشيفية

ويمكن أن تسير تلك السيارة بنجاح على الطرق المعبدة والترابية غير المعبدة. وتم تصميمها بالتعاون مع  مكتب التصميم الشبابي في جامعة "باومان" التكنولوجية الحكومية في موسكو.

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وتتميز السيارة بسعر رخيص. وقد نصبت فيها بعض الأجهزة والمنظومات التي تستخدمها سيارة "غازيل نكست" روسية الصنع. وتم تزويدها بمحرك ديزل أجنبي الصنع من طراز  Р-4 Cummins ISF2.8 ينتج قوة 157 حصانا. ويمكن أن تستخدم في الوقت نفسه محركات روسية الصنع. كما تم تزويدها بعلبة السرعة السداسية الميكانيكية.

وتزن السيارة 3500 كيلوغرام ويمكن أن تحمل 900 كيلوغرام من الحمولة المفيدة وفيها 5 مقاعد للركاب.

طول السيارة 5090 ملم، عرضها 2350 ملم، ارتفاعها 1995 ملم، ارتفاعها عن سطح الطريق 270 ملم، والمسافة بين العجلتين الأماميتين  1900 ملم، سرعتها القصوى 120 كلم/ساعة.

وبمقدور السيارة أن تقطع مسافة 675 كلم بالتزود بالوقود لمرة واحدة وتعبر الموانع المائية بعمق متر واحد وسعة خزان الوقود 70 لترا.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر  "ألابينو" بضواحي موسكو  في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس. .

المصدر: تاس

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