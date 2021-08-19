منتدى "آرميا 2021" يعرض نوعا جديدا من منظومة صواريخ "سوسنا"

ستعرض شركة "ألماز - أنتي" الروسية المتخصصة في تصنيع أسلحة مضادة للطائرات والصواريخ نوعا جديدا من منظومة صواريخ "سوسنا" القصيرة المدى ذات آلية العجلات أثناء منتدى "آرميا 2021".

وأعلنت المكتب الصحفي لشركة "ألماز - أنتي" أن منظومة "سوسنا" المجهزة بآلية مجنزرة سيعرض أيضا في المنتدى بالإضافة إلى نوع جديد من المنظومة.

وسيعقد منتدى "آرميا 2021"أو "الجيش-2021" خلال الفترة ما بين 22 و28 أغسطس المقبل في كوبينكا بضواحي موسكو.

المصدر: وكالات روسية