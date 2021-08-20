هوندا تغزو الأسواق بسيارة اقتصادية سعرها منافس

كشفت شركة هوندا عن سيارة Amaze الجديدة التي ستطرح بمواصفات عملية جدا وبأسعار منافسة.

وحصلت المركبة الجديدة على العديد من التعديلات مقارنة بسيارات Amaze السابقة، إذ تغير فيها تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية وشكل ممتصات الصدمات، كما حصلت على مصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، وزينت عناصرها الداخلية والخارجية بالكروم بطرقة مميزة وجذابة.

وجهزت قمرة هذه السيارة بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وجهزت المقاعد بأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها، أما قمرة القيادة فحصلت على نظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات، يمكن لهذا النظام الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

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وزودت هوندا المركبة بأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح نماذج Amaze الجديدة في الأسواق العالمية بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 ليتر بعزم 90 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر، ستعمل مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 15 ألف دولار.

المصدر: moto1