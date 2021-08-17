تحفة صينية جديدة تتحدى أفخم سيارات أودي

كشفت شركة Changan الصينية عن سيارة سيدان مميزة وصفها الكثيرون بأنها ستكون من أبرز المنافسات لسيارات A8 الفاخرة من أودي.

وتمتلك سيارة Uni-V الجديدة مظهرا رياضيا وتصميما يحمل طابع القوة تتجلى معالمه من خلال تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية والمصابيح الضيقة الموجودة عليهما، ومن خلال الفتحات الهوائية الكبيرة والجنح المتحرك الصغير الذي يمكن إخفاؤه داخل الهيكل من الخلف كما في بعض سيارات A8 من أودي.

وحصلت هذه المركبة على عجلات رياضية عريضة ومميزة التصميم بمقاس 18 إنشا، وهيكل بطول 6 أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 183 سم، ارتفاعه 143 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 275 سم.

وتتمتع هذه السيارة بالعديد من المواصفات المتطورة كميزة القيادة نصف الآلية والتي تساعد على التحكم بالتوجيه في حالات الطوارئ لمنع الحوادث، وأنظمة الحفاظ على المسار على طرقات السفر، ونظام النقطة العمياء، فضلا عن حصولها على حساسات مسافات أمامية وخلفية وكاميرات ترصد معظم محيطها تقريبا.

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وستطرح هذه السيارة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 188 حصانا، قادرة على منحها تسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان تقريبا، والوصول بها إلى سرعة قصوى تبلغ 205 كلم/سا.

المصدر: moto1