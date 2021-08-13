سيارة شبابية مميزة واقتصادية لعشاق مركبات فولكس فاغن

أزاحت فولكس فاغن الستار عن سيارة جديدة طورتها لتكون مركبة شبابية أنيقة واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

وأتت سيارة Taigo الحديثة من فولكس فاغن بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم، طوله 4 أمتار و35 سنتيمترا تقريبا، مبني على منصات MQB-A0 التي اختبرت سابقا مع سيارات T-Cross، ويتميز هيكل هذه السيارة بانسيابية عالية وباب خلفي مائل مجهز بجنح هوائي صغير، كما زودت بعجلات أنيقة تتراوح قياساتها ما بين 16 و18 إنشا.

وحصلت المركبة على سقف بانورامي كبير، ومصابيح أمامية وكشافات ضباب تعمل بتقنيات LED، مجهزة ببرمجيات حديثة لتتاسب مع مستوى الإضاءة المحيطة، أما قمرتها من الداخل فحصلت على أنظمة مولتيميديا متطورة شبيهة بتلك الموجودة بسيارات Tiguan ، وعلى شاشات لمسية تتراوح مقاساتها ما بين 6.5 و10.2 بوصة.

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كما جهزتها فولكس فاغن بأنظمة Travel Assist، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، منها محرك بثلاث أسطوانات بسعة 1.0 ليتر بعزم 110 أحصنة، ومحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر بعزم 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

المصدر: moto1