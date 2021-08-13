مركبة قوية وصديقة للبيئة تنضم لأسرة بي إم دبليو

تستعد شركة بي إم دبليو الألمانية لطرح سيارة iX3 الجديدة التي صممت لتكون منافسا قويا لمركبات أودي ومرسيدس الكروس أوفر الكهربائية الحديثة.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل معدل عن سيارات X3 التي طرحتها العام الجاري، لكنها تتميز بلمسات تصميمة جذابة كشكل الواجهة الأمامية، والخطوط الزرقاء التي تتداخل مع عناصر الهيكل وعناصر القمرة.

وحصلت هذه المركبة أيضا على تصميم فريد للمصابيح الخلفية وممتصات الصدمات، وجهزت بعجلات عريضة بمقاس 19 و20 إنشا، أما داخليا فتزينت قمرتها بالخشب والكروم والجلد ما يمنحها طابعا مميزا من الفخامة.

وجهزتها بي إم دبليو بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات داخلية متطورة تتصل لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة إلى أنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا لتفادي الحوادث في الحالات الطارئة، وكاميرات ترصد محيط الهيكل بالكامل، وحساسات للضوء والمطر، ونظام للتحكم بالإضاءة بشكل أوتوماتيكي تبعا للإضاءة المحيطة.

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وتعمل BMW iX3 بمحركات كهربائية بعزم 286 حصانا قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 6.8 ثا، كما جهزت ببطاريات باستطاعة 80 كيلوواطا تمكنها من قطع 460 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: moto1