فولكس فاغن تتحدى مرسيدس وبي إم دبليو بسيارة متطورة

تستعد شركة فولكس فاغن قريبا لطرح سيارة كوبيه مميزة جدا ومتطورة، ستنافس من خلالها سيارات مرسيدس وبي إم دبليو من نفس الفئة.

وستأتي سيارة ID.5 GTX بهيكل كوبيه انسيابي الشكل يشبه من حيث التصميم هياكل سيارات X6 الحديثة من بي إم دبليو، وجهز هذا الهيكل بمصابيح LED متطورة، وعجلات رياضية عريضة بمقاس 21 إنشا، وثبت على بابه الخلفي جنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وبنيت هذه المركبة على منصات MEB التي كانت فولكس فاغن قد اختبرتها في سيارات ID.3 و ID.4 و ID.6 الحديثة، أما قمرتها من الداخل فحصلت على مقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشات لمسية كبيرة، وأنظمة كهربائية متطورة للتحكم بوضعيات المقاعد وحراراتها.

وستعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 299 حصانا، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 6 ثوان، كما ستحصل على بطاريات متطورة تكفيها لتقطع مسافة 497 كلم بالشحنة الواحدة، أي أن بطارياتها قد تتفوق على بطاريات سيارات مرسيدس الكهربائية من نفس الفئة.

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ولم تصرح فولكس فاغن عن السعر الرسمي لسياراتها الجديدة بعد أو مواصفاتها التقنية الكاملة، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستعلن عن هذه التفاصيل خلال عرض تقديمي ستعقده في سبتمبر المقبل.

المصدر: moto1