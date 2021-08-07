تويوتا تطرح نسخا جديدة من HILUX الجبارة

أعلن وكلاء شركة تويوتا عن نية الشركة طرح نسخ معدلة من سيارات HILUX في عدد من الأسواق العالمية.

وتتميز النماذج الحديثة من هذه المركبات عن سيارات HILUX السابقة بتصميم يوحي بمظهر أكثر قوة، وشكل جديد للواجهة الأمامية وشبك غطاء المبرد فيها، كما باتت الإطارات المصنوعة من الفايبر تبرز بشكل أوضح على جوانب الهيكل وممتصات الصدمات ومحيط حجرات العجلات.

أما القمرة فيها فجهزت بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت واجهة القيادة على أنظمة مولتيميديا متطورة مجهزة بشاشة بمقاس 8 بوصات، يمكنها الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر تقنيات Apple CarPlay و Android Auto.

وزودت تويوتا HILUX الجديدة بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا الجانبية، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد، ومصابيح تعمل بتقنيات LED، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

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وستطرح نسخها الأساسية بمحركات بنزين بأربع أسطوانات بسعة 2.7 ليتر، تولد عزما يعادل 166 حصانا، كما قد تطلق منها نسخ بمحركات ديزل بعزم 150 و200 حصان.

المصدر: moto1