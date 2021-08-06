هيونداي تعلن عن نسخ معدلة من أشهر رباعية دفع لديها

أعلنت شركة هيونداي عن نيتها طرح نماذج معدلة عن النسخة الأخيرة التي أصدرتها من Santa Fe.

وسيتميز نموذج XRT الجديد من هذه السيارات بتعديلات تطال تصميم شبك الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، كما سيحصل الهيكل على إطارات بلاستيكية سوداء على محيط الأبواب وحجرات العجلات لحماية معدن الهيكل من الخدوش والصدمات وعوامل الطقس والغبار والرطوبة.

وسيأتي هيكل هذه السيارات بطول 4 أمتار و77 سنتيمترا، بعرض 189 سم، وارتفاع 168 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم، كما سيجهز بعجلات عريضة بمقاس 18 بوصة.

وحصلت Santa Fe عل مصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED الحديثة، وأنظمة مولتيميديا متطورة تدار عبر شاشة لمسية كبيرة، ونظام لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا الجانبية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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وستطرح هذه السيارة بنسخ مختلفة بنظامي دفع أمامي ورباعي، تعمل بمحركات بسعة 2.5 ليتر بعزم 194 حصانا، وعلب سرعة أوتومايكية بثماني سرعات، أما أسعارها فستتراوح ما بين 32.3 و34 ألف دولار.

المصدر: moto1