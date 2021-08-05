هيونداي تستعد لإطلاق سيارة عائلية مميزة

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن سيارة Custo التي طورتها هيونداي لتكون مركبة عائلية فريدة بامتياز.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن مركبة هيونداي الجديدة ستأتي بهيكل ميني فان مميز التصميم طوله 4 أمتار و95 سنتيمترا، عرضه 185 سم، ارتفاعه 173 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 309 سم، وستجهز السيارة بعجلات بمقاس 18 بوصة.

أما قمرة السيارة فستحصل على 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ 7 ركاب، بترتيب (2 + 3 + 2) أو (2 + 2 + 3) وستجهز هذه المقاعد بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، ومنافذ لشحن الأجهزة الإلكترونية.

وستحصل واجهة القيادة فيها على شاشتين، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وأخرى لمسية بمقاس 10,4 بوصة تتوضع في منتصف الواجهة بطريقة مميزة جدا.

youtube/REC Anything

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وجهزت هذه السيارة بعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها هيونداي بنوعين من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 170 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 236 حصانا، أما نظام الدفع في هذه السيارة فسيعتمد على العجلات الأمامية فقط.

المصدر: moto1