رباعية دفع جبّارة أخرى تنضم لأسرة لاند روفر

حظيت سيارات Defender التي طرحتها شركة لاند روفر العام الماضي بشعبية كبيرة بين عشاق المركبات رباعية الدفع، لذا قررت الشركة طرح نسخ خاصة من هذه المركبات.

وأراد مصممو المركبات الجديدة إحياء اسم Trophy في هذه المركبات، إذ منحوها هياكل ملونة باللونين الأسود والأصفر كما في نسخ Defender القديمة التي حملت هذه العلامة.

وجهزت هذه المركبات بممتصات صدمات معدلة ومتينة مصنوعة من المعدن، كما زودت بإطارات خاصة للطرق الوعرة، وأنظمة تعليق معدلة مجهزة بضواغط هوائية للتحكم بارتفاع جسم المركبة عن الأرض، وجهزت مقدمة هياكلها بأنظمة جرّ تعتمد على محرك وكابل معدني لانتشال المركبة في حال عصيت في الأوحال أو الرمال.

وبالرغم من كون هذه السيارات خصصت للطرق الوعرة والرحلات في الطبيعة، إلا أنها جهزت بأحدث التقنيات التي حصلت عليها السيارات الفاخرة، إذ زودت بمصابيح LEDمتطورة، وكاميرات ترصد محيط الهيكل بالكامل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة تدفئة وتبريد للقمرة والمقاعد، وأنظمة مساعدة للسائق لتفادي الحوادث على الطرقات، ونظام تشغيل للمحرك وأنظمة التدفئة عن بعد، وحساسات للضوء والمطر.

وستطرح هذه المركبات بمحركات معدلة خاصة بثماني أسطوانات تولد عزما يعادل 405 أحصنة، كما ستعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي، وستحصل على أنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف أنواع الطرقات.

المصدر: moto1