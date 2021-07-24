إنفينيتي تطرح واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا

أعلن وكلاء إنفينيتي اليابانية أن سيارة QX55 التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر لهذا العام ستصل أسواقا جديدة.

وأتت هذه السيارة كنموذج معدل عن سيارات QX50 الحديثة، لكنها أتت بهيكل أكثر انسيابية يحمل ملامحا رباضية، وتعديلات جعلت شكل الواجهات والمصابيح أكثر عصرية، كما حصلت على فتحات هوائية واسعة مدروسة وفقا لأحدث معايير الأيروديناميك.

وجاء هيكل هذه السيارة بطول 4 أمتار و73 سنتيمترا، بعرض 190 سم، وارتفاع 162 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 280 سم، كما جهز بعجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 18 و20 إنشا.

أما قمرتها فتميزت بالفخامة وتزينت بعناصر الكروم والخشب، وغطيت المقاعد فيها بأفخم أنواع الجلود، كما جهزت واجهة القيادة بزوج من الشاشات اللمسية التي يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع والكاميرات.

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وحصلت نماذج هذه المركبة على كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتحديد السرعة، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف الطرقات، وأنظمة للتشغيل عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.

وستطرح QX55 بعدة أنواع من المحركات، منها محرك توربيني بسعة 2.0 ليتر بعزم 249 حصانا، وستعمل علب السرعة فيها مع نظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1