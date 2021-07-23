رينو تتعاون مع الصين لإنتاج واحدة من أكثر السيارات تطورا

أعلنت شركة رينو أنها تتعاون مع "JMC" الصينية لإنتاج سيارة بمواصفات فنية وتقنية متطورة جدا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركتين المذكورتين تعملان حاليا على مشروع إنتاج سيارة كهربائية تدعى "Yi"، ستتمتع بميزات تجعلها من بين أفضل السيارات للقرن الحالي، من بينها ميزات القيادة الذاتية دون تدخل السائق.

youtube/REC Anything

وستحصل هذه السيارة على أنظمة مولتيميديا متطورة جدا يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية أو عبر إيماءات اليد كما في بعض سيارات مرسيدس الحديثة، فضلا عن حصولها على ميزات تمكن المستخدم من التحكم بحركتها عن بعد عبر تطبيقات خاصة من خلال الهاتف الذكي.

youtube/REC Anything

وستجهز هذه السيارة بكاميرات وحساسات مسافات ترصد محيطها بالكامل لتتمكن من ركن نفسها بشكل مستقل دون تدخل السائق، كما ستحصل قمرتها على مقاعد جلدية مريحة بنظامي تدفئة وتبريد.

youtube/REC Anything

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وستعمل المركبة بمحركين كهربائيين قادرين على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.8 ثانية فقط، إضافة إلى بطاريات متطورة تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 350 و400 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: moto1