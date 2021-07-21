تويوتا تكشف عن سيارة اقتصادية جدا في استهلاك الوقود

أزاحت شركة تويوتا الستار عن سيارة Aqua الجديدة التي صنفت من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود في العالم.

وتأتي المركبة الجديدة بتعديلات تجعلها أكثر جاذبية من سيارت Aqua السابقة، وخصوا من ناحية تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية وتصميم المصابيح، كما أن قمرتها باتت مختلفة بشكل كبير وحصلت على شاشة لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من الميزات الأساسية للسيارة.

وجاءت السيارة بهيكل هاتشباك بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 169 سم، وارتفاعه 148 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 260 سم.

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ومن أكثر ما يميز هذه المركبة هو اقتصاديتها الكبيرة في استهلاك الوقود إذ تستهلك في أوضاع القيادة العادية نحو 5 ليترات من الوقود لكل 100 كلم مقطوعة، أما مع تفعيل نظام ترشيد الوقود فتستهلك نحو 2.8 ليتر فقط لكل 100 كلم تقطعها.

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وحصلت Aqua على محركات هجينة تولد عزما يعادل 91 حصانا، وعلى عدة أنظمة قيادة تناسب الحركة على مختلف الطرقات، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، أما أسعارها في الأسواق العالمية فمن المفترض أن تبدأ من 18 ألف دولار.

المصدر: moto1