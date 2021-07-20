الصين تتحدى "تسلا" بسيارة كهربائية متطورة ورخيصة الثمن

كشفت شركة Xpeng الصينية عن سيارتها الأحدث التي طورتها لتكون منافسا قويا لسيارات "تسلا" الأمريكية من حيث المواصفات والسعر.

وتأتي سيارة Xpeng P5 الجديدة بهيكل أنيق انسيابي بشكل كبير، طوله 4 أمتار و80 سنتيمترا، بعرض 184 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم.

وصممت هذه المركبة لتكون من بين أكثر السيارات الحديثة تميزا من حيث التصميم الخارجي، كما حصلت على عجلات رياضية بمقاس 17 و18 إنشا، وجهز الهيكل بصندوق أمتعة بسعة 450 ليترا، أما واجهاتها فزودت بمصابيح مميزة جدا تعمل بتقنيات LED.

وجهزت قمرة السيارة بأحدث التقنيات لتوفير أفضل وسائل الراحة للركاب، وحصلت واجهة القيادة على شاشة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة، وعلى شاشة طولية كبيرة في منتصفها بمقاس 15.6 بوصة، شبيهة بتلك الموجودة بسيارات تسلا.

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وتعتمد هذه المركبة على محركات كهربائية قادرة على توليد عزم يعادل 211 حصانا، وعلى 3 أنواع من البطاريات، منها باستطاعة 60 واطا تكفيها لتسير 460 كلم بالشحنة الواحدة، وبطاريات باستطاعة 66.2 كيلوواط تكفي للسير 550 كلم بالشحنة الواحدة، وبطاريات باستطاعة 71.4 كيلوواط تكفي لقطع 600 كلم بالشحنة الواحدة.

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ومن المفترض أن تباع نماذج هذه المركبة في الأسواق العالمية بأسعار منافسة جدا بالنسبة للسيارات الكهربائية، تتراوح ما بين 25 و35 ألف دولار.

المصدر: moto1