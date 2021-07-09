سكودا تطرح نسخا جديدة من أشهر سياراتها الشبابية

عرفت سيارات Karoq في السنوات الأخيرة من بين أكثر المركبات المحببة لفئة الشباب وأفضلها من حيث المبيعات، لذا قررت سكودا جعل هذه السيارات أفضل من عدة نواح هذا العام.

وتبعا للخبراء في سكودا فإن سيارات Karoq المعدلة التي ستطرح في عدة أسواق عالمية هذه السنة ستمتاز بالقوة والاقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

وستحصل هذه المركبات على عدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر تولد عزما يعادل 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست وسبع سرعات، ستمكنها من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 8.9 ثانية.

وتأتي Karoq الجديدة بهيكل كروس أنيق التصميم بطول 4 أمتار و38 سم تقريبا، مجهز بعجلات بمقاسات تتراوح ما بين 18 و20 إنشا، كما حصلت قمرتها على صفين من المقاعد المخصصة لخمسة ركاب.

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وستعمل هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، فضلا عن حصولها على أنظمة تشغيل للمحرك عن بعد، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للإضاءة والمطر.

المصدر: moto1