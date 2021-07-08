أحدث منافس لسيارات Tiguan الشهيرة من فولكس فاغن

أعلن وكلاء شركة فولكس فاغن عن نية الشركة توسيع سوق مبيعات Taos الجديدة التي صنفت كأبرز منافس لسيارات Tiguan الشهيرة.

وتنفرد سيارة Taos الجديدة عن سيارات فولكس فاغن الكروس أوفر الباقية بتصمميم مميز جدا لواجهاتها الأمامية، وشبك غطاء المبرد العريض المزين بخط إضاءة على كامل طوله، فضلا عن المصابيح التي تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفر إضاءة ممتازة في مختلف ظروف الطقس.

وجاءت هذه المركبة بهيكل كروس بطول 4 أمتار و46 سنتيمترا، عرضه 184 سم، وارتفاعه 163 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 269 سم، وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وبواجهة قيادة متطورة مثبت عليها شاشة لمسية بمقاس 10 بوصات.

كما حصلت هذه السيارة على عجلات بمقاس 17 إنشا، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

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وستطرح منها عدة نسخ بمحركات مختلفة، منها محركات MPI بسعة 1.6 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات TSI توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1