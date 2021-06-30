سكودا تطرح نسخا جديدة من Rapid الاقتصادية

نظرا للرواج الكبير الذي لاقته سيارات Rapid في السنوات الأخيرة قررت سكودا طرح نسخ معدلة جديدة من هذه السيارات لاجتذاب شريحة أكبر من المشترين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سكودا تختبر حاليا نماذج مطورة قليلا عن نماذج Rapid التي طرحتها العام الفائت، وستضاف إلى هذه المركبات بضع تعديلات تمنحها ملامح رياضية، منها جنح هوائي صغير على مؤخرة صندوق الأمتعة، وتعديلات في شكل وألوان الواجهتين الأمامية والخلفية، فضلا عن حصول هذه السيارات على عجلات رياضية بمقاس 16 إنشا.

وداخليا ستختلف المركبات الجديدة عن Rapid الحالية، إذ ستحصل على مقاعد رياضية مزينة بالجلد وبتطريزات خاصة، وستضاف بعض التعديلات على واجهة القيادة وبعض العناصر الداخلية للقمرة.

وستجهز هذه السيارات بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة فرامل وتعليق خاصة.

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وستعمل Rapid المعدلة بنوعين من المحركات، محركات بسعة 1.6 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 125 حصانا، وستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية بست أو سبع سرعات.

المصدر: moto1