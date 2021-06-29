منافسة X6 الصينية تحصل على نسخ أكثر جاذبية

صنّفت سيارات Tugella الأخيرة من شركة Geely من بين أبرز المنافسين لسيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو، لكن الشركة قررت جعل هذه المركبات أكثر تميزا وجاذبية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Geely تتحضر لإطلاق نموذج معدل من سيارت Tugella، سيحمل معه العديد من لمسات الحداثة والتميز، إذ سيجهز بواجهة أمامية جديدة مزودة بفتحات هوائية بمظهر رياضي، كما ستحصل الواجهة على مصابيح LED جديدة.

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وستحصل المركبة الجديدة على 4 فتحات للعوادم مطلية بالكروم، وعلى جنح هوائي صغير على مؤخرة هيكلها، فضلا عن أن العجلات ستصبح رياصية وبمقاس 20 إنشا.

وستأتي هذه السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و60 سم تقريبا، عرضه 180 سم، وارتفاعه 170 سم تقريبا، كما سيكون ارتفاع هذا الهيكل عن الأرض أكبر من ارتفاع هياكل سيارات Tugella الحالية بمقدار 3 سنتيمترات تقريبا.

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ومن المفترض أن تطرح "tugella sport" بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 238 حصانا، وأن تعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.

والمصدر: moto1