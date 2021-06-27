Infiniti تزيح الستار عن أحدث سياراتها رباعية الدفع الفاخرة

كشفت Infiniti عن QX60 الجديدة كليا، والتي صنفت من بين أجمل السيارات رباعية الدفع وأكثرها أناقة وتميزا لهذا العام.

وتميزت السيارة الجديدة عن نماذج QX60 السابقة بهيكل أكثر انسيابية، وتصميم أجمل وأكثر عصرية للواجهات الأمامية والخلفية وكذلك المصابيح، فضلا عن تصميمها الداخلي الذي يوفر راحة ورفاهية أفضل للركاب.

وجاء هيكل هذه السيارة بطول 5 أمتار تقريبا، وارتفاع 177 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 290 سم، أما القمرة من الداخل فجهزت بثلاثة صفوف من المقاعد المكسوة بالجلد الفاخر والمخصصة لسبعة ركاب.

وحصلت هذه المركبة على العديد من عناصر التميز والفخامة في تصميمها الداخلي، إذ زينت القمرة بالخشب الداكن والكروم والجلد الفاخر، كما حصلت واجهة القيادة على تصميم فريد وملفت، وزودت بشاشة لمسية متطورة بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة أخرى قبالة السائق، وجهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد.

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وزودتها Infiniti بأحدث أنظمة الأمان التي تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافة، فضلا عن نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه السيارة بمحركات بست أسطوانات بسعة 3.5 ليتر، تولد عزما يعادل 299 حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.

المصدر: moto1