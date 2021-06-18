لاند روفر تطرح نسخا مميزة من سياراتها الأكثر فخامة

أعلنت لاند روفر عن نيتها إطلاق نسخ معدلة من سيارات Evoque الشهيرة، ستخصصها لبعض الأسواق العالمية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخ الجديدة التي ستحمل اسم Evoque L ستكون أطول من سيارات Land Rover Discovery Sport الجديدة بقليل، وستحصل على هيكل بطول 4 أمتار 53 سنتيمترا، المسافة بين محوري العجلات فيه 284 سم.

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وستحصل هذه السيارات على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بـ Evoque الحالية، إذ ستزود بفتحات هوائية أكثر بروزا مطلية عناصرها بالكروم، كما ستضاف على ممتصات الصدمات بعض اللمسات التجميلية، أما قمرة هذه المركبات من الداخل فستجهز بواجهة قيادة ومقود مميزين مزينين بالجلد الأبيض الفاخر، وستتوسط واجهة القيادة شاشة لمسية متطورة.

وستجهز Evoque L بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدليك لتأمين راحة كبيرة لركابها أثناء التنقل، فضلا عن وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وأنظمة لمنع الحوادث في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيط المركبة بالكامل.

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وستطرح هذه السيارات بمحركات بنزين توربينية تولد عزما يعادل 249 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1