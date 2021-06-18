 
مباشر

لاند روفر تطرح نسخا مميزة من سياراتها الأكثر فخامة

عالم السيارات

لاند روفر تطرح نسخا مميزة من سياراتها الأكثر فخامة
youtube/ watch2drive
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qn0z

أعلنت لاند روفر عن نيتها إطلاق نسخ معدلة من سيارات Evoque الشهيرة، ستخصصها لبعض الأسواق العالمية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخ الجديدة التي ستحمل اسم Evoque L ستكون أطول من سيارات Land Rover Discovery Sport الجديدة بقليل، وستحصل على هيكل بطول 4 أمتار 53 سنتيمترا، المسافة بين محوري العجلات فيه 284 سم.

لاند روفر تطرح نسخا مميزة من سياراتها الأكثر فخامة
youtube/REC Anything

وستحصل هذه السيارات على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بـ Evoque الحالية، إذ ستزود بفتحات هوائية أكثر بروزا مطلية عناصرها بالكروم، كما ستضاف على ممتصات الصدمات بعض اللمسات التجميلية، أما قمرة هذه المركبات من الداخل فستجهز بواجهة قيادة ومقود مميزين مزينين بالجلد الأبيض الفاخر، وستتوسط واجهة القيادة شاشة لمسية متطورة.

وستجهز Evoque L بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدليك لتأمين راحة كبيرة لركابها أثناء التنقل، فضلا عن وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وأنظمة لمنع الحوادث في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيط المركبة بالكامل.

إقرأ المزيد
نيسان تزيح الستار عن أجمل سياراتها الاقتصادية
نيسان تزيح الستار عن أجمل سياراتها الاقتصادية

وستطرح هذه السيارات بمحركات بنزين توربينية تولد عزما يعادل 249 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا