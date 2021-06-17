نيسان تزيح الستار عن أجمل سياراتها الاقتصادية

اشتهرت سيارات Note التي أطلقتها شركة نيسان على مر العقدين الفائتين بالعملية والاقتصادية في استهلاك الوقود، لكن الشركة قررت إعطاء هذه المركبات طابع العصرية والتميز هذا العام.

ويختلف نموذج Aura الجديد من هذه المركبات عن نماذج Note السابقة بشكل كلي تقريبا، إذ حصل على هيكل هاتشباك صغير الحجم مميز بانسابيته العالية، وزود الهيكل بواجهة أمامية فريدة التصميم مجهزة بفتحات هوائية جانبية وفتحات أكبر حجما توضعت أعلى ممتص الصدمات.

وحصلت هذه السيارات على مصابيح إضاءة LED متطورة تتكيف إضاءتها مع الانعطافات واتجاه الحركة على الطريق، كما جهزت بعجلات بمقاس 17 إنشا تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة.

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أما قمرتها من الداخل فجمعت بين الحداثة والكلاسيكية بنفس الوقت، إذ زينت عناصرها بالكروم والملحقات الخشبية، وحصلت واجهة القيادة على شاشتين متطورتين، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وأخرى لمسية في المنتصف للتحكم بأنظمة المولتيميديا، أما المقاعد فاكتست بالجلد الفاخر وجهزت مساند الرأس فيها بمكبرات صوت خاصة من Bose.

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كما حصلت Note Aura على حساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا الجانبية، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل هذه المركبات بمنظومة محركات هجينة فيها محرك بنزين بسعة 1.2 ليتر يولد عزما يعادل 82 حصانا، ومحرك كهربائي مساعد يوصل العزم الكلي إلى 136 حصانا.

المصدر: moto1