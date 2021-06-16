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مركبة صينية أخرى تتحدى سيارات نيسان وتويوتا!

عالم السيارات

مركبة صينية أخرى تتحدى سيارات نيسان وتويوتا!
youtube/BIT Cars
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تتحضر شركة Great Wall لإطلاق مبيعات سياراتها الأحدث التي من المفترض أن تكون منافسا قويا لسيارات البيك آب الشهيرة من نيسان وتويوتا.

وتعتبر سيارة Artillery  الجديدة نسخة معدلة من مركبات Pao التي طرحتها Great Wall العام الجاري، لكنها حصلت على تحسينات تجعلها أكثر ملاءمة للطرق الوعرة والطرقات الصعبة المغطاة بالمياه أو الأوحال، إذ جهزت بأنبوب خاص لتوفير الهواء للمحرك، وعجلات كبيرة، وصمم هيكلها ليرتفع عن الأرض بمقدار 249 ملم.

مركبة صينية أخرى تتحدى سيارات نيسان وتويوتا!
youtube/REC Anything

وجهزت هذه السيارة بأنظمة تعليق خاصة ونوابض من نوع Eibach كتلك الموجودة في سيارات Ford F-150 من فورد، فضلا عن حصولها على مصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة، أما صندوق أمتعتها الخلفي فصمم ليمكنها من نقل حمولات كبيرة، وممتصات الصدمات فيها دعمت بهياكل فولاذية متينة وطليت بمواد خاصة مقاومة  للصدمات والصدأ وعوامل الرطوبة.

ورغم تصميمها لتكون مركبة دفع رباعي، حصلت هذه السيارة أيضا على مقصورة مميزة من ناحية الأناقة والتطوير، وجهزت بزوج من المقاعد المريحة، وبواجهة قيادة مزودة بشاشة لمسية وأحدث أنظمة المولتيميديا.

مركبة صينية أخرى تتحدى سيارات نيسان وتويوتا!
youtube/REC Anything
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ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 190 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، ومنظومتي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1

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