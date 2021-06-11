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تسلا تعرض رسميا أسرع سياراتها الكهربائية!

عالم السيارات

تسلا تعرض رسميا أسرع سياراتها الكهربائية!
Reuters
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عرضت شركة تسلا الأمريكية خلال احتفالية رسمية نظمتها في كاليفورنيا سيارة Model S Plaid التي تعتبر أسرع سياراتها الكهربائية حاليا.

وخلال الاحتفالية أشار مؤسس الشركة، إيلون موسك "إلى أن النقاد شككوا في وقت سابق بأن Model S المحدثة ستكون سريعة بشكل جنوني، وأعربوا عن شكوكهم بالحاجة لإنتاج مثل هذا النوع من السيارات"، موضحا أن "تطوير نموذج Model S Plaid مهم جدا لمستقبل الطاقة المستدامة، وأنه توجب على شركته إظهار أن السيارات الكهربائية بلا شك هي الأفضل".

وتبعا لموسك فإن "Model S Plaid تعتبر أسرع سيارة إنتاجية على الإطلاق، فضلا عن أنها أسرع من سيارة بورش، وبنفس الوقت تعتبر آمنة أكثر من أي سيارة من سيارات فولفو".

وأوضح أن المركبة الجديدة قادرة على التسارع من 0 إلى 96.5 كلم/سا في أقل من ثانيتين، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 320 كلم/سا، كما أن بطارياتها الداخلية تخولها بقطع أكثر من 620 كلم بالشحنة الواحدة.

وأشار موسك إلى أن تسلا بدأت فعلا بتسليم 25 سيارة من هذه الطراز للعملاء، وتخطط لتسليم مئات منها خلال الأسابيع القادمة، ويبلغ ثمن هذه السيارة نحو 130 ألف دولار.

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وتظهر الصور التي سربت لقمرة هذه السيارة أن واجهة القيادة فيها جهزت بشاشة لمسية كبيرة في المنتصف، كما حصل الركاب في المقاعد الخلفية أيضا على شاشة لمسية إضافية للتحكم بأنظمة التكييف وأنظمة الإضاءة والعديد من ميزات المركبة الأخرى.

المصدر: تاس

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