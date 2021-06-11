أوبل تطلق واحدة من أجمل سيارات الكروس الاقتصادية

كشفت أوبل عن تصميم سيارة Grandland الجديدة التي تستعد لإطلاقها في النصف الثاني من العام الحالي.

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم يوحي تصميمه بالحداثة والتطور، زينت الواجهة الأمامية فيه بألواح زجاجية شفافة تغطي شبك المبرد وتمتد مع إطارات المصابيح بشكل فريد.

وستمتاز هذه السيارة تبعا للخبراء بمنظومة إضاءة ممتازة تضمنها مصابيح أمامية خاصة جهز كل مصباح منها بـ 84 وحدة إضاءة تعمل بتقنية LED، كما حصلت هذه المصابيح على حساسات متطورة تتحكم بمستوى إضاءتها ليتناسب مع معدل الضوء في مكان تواجد المركبة.

وداخليا حصلت Grandland على مقاعد مريحة تتسع لخمسة ركاب، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وعلى أنظمة مولتيميديا موصولة بشاشة لمسية متطورة يمكنها الاتصال مع الهواتف الذكية لاسلكيا، فضلا عن نظام إضاءة داخلي مميز كما في سيارات Astra الحديثة.

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وستطرح هذه المركبة بعدة نماذج، نموذج مجهز بمحركات توربينية بسعة 1.2 ليتر بعزم 130 حصانا، ونموذج بمحركات بسعة 1.6 تولد عزم 180 حصانا، ونموذج مخصص للأسواق الأوروبية سيجهز بمحرك 1.5 ليتر بعزم 130 حصانا.

المصدر: moto1