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ميتسوبيشي تطرح نسخا مطوّرة من Outlander الشهيرة

عالم السيارات

ميتسوبيشي تطرح نسخا مطوّرة من Outlander الشهيرة
youtube/Boston Auto Blog
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أعلنت ميتسوبيشي أنها ستطرح نسخا مجهزة بتقنيات خاصة، معدلة عن سيارات Outlander التي كشفت عنها مطلع العام الجاري.

وتبعا للتسريبات فإن السيارات الجديدة ستحصل على تصميم خارجي شبيه بتصاميم Outlander الجديدة، لكنها ستأتي ببعض التعديلات الطفيفة التي ستشمل شكل المصابيح وربما شعار ميتسوبيشي المثبت على الواجهة الأمامية.

ميتسوبيشي تطرح نسخا مطوّرة من Outlander الشهيرة
youtube/REC Anything

وستحصل هذه المركبات على هيكل بطول 4 أمتار و 58 سنتيمترا، أما قمرتها من الداخل فستزود بشاشة لمسية كبيرة تبرز من منتصف واجهة القيادة، وستحصل على أنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وستزود المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد.

وستجهزها ميتسوبيشي بأنظمة أمان مختلفة منها نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات، وأنظمة للتحكم بتوجيه الإضاءة، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات تظهر للسائق على الشاشة محيط مركبته بالكامل.

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وستعمل هذه المركبات على الأغلب بمحركات كهربائية تولد عزما يعادل 184 حصانا، ومن المتوقع أن تطلق منها نسخ تعمل بمحركات هجينة، أما أسعارها فيفترض أن تبدأ من 28 ألف دولار.

المصدر: moto1

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