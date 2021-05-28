منافسة Land Cruiser الكورية أصبحت أفضل وأكثر تطورا

أعلن وكلاء شركة كيا عن بدء استلام طلبات شراء سيارات Mohave الجديدة المعدلة خصيصا لتنافس أفضل مركبات الدفع الرباعي الحالية.

وتتميز المركبات الجديدة عن سيارات Mohave التي طرحت العام الماضي بعزل صوتي محسن للأبواب والهيكل وحجرات العجلات، وزجاج مزدوج على الأبواب الأمامية، وبعض التعديلات على تصميم القمرة لجعل المساحات داخل السيارة أوسع وأكثر راحة للركاب وخصوصا في الخلف.

كما حصلت هذه السيارات على نظام مولتيميديا مطوَر ومجهز بشاشة 12.3 بوصة يمكن تقسيم أجزائها لاستخدامها لأكثر من غرض بنفس الوقت، وعلى ممتصات صدمات خلفية معدلة، وأنظمة كهربائية خاصة للتحكم بالمقود، إضافة إلى أنظمة النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة للتعرف على مسار المركبة والمركبات المحيطة بها على الطرقات لمنع الاصطدامات في الحالات الطارئة، ونظام للتعرف على الدراجات على الطرقات يتحكم بأنظمة المكابح أوتوماتيكيا لتفادي الاصطدامات المفاجئة.

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وجهزت هذه السيارات أيضا بأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية، أما هياكلها فأتت بطول 4 أمتار و93 سنتيمترا، بعرض 192 سم، وارتفاع 197 سم.

وتعمل Mohave الجديدة بمحركات بنزين بست أسطوانات بسعة 3.0 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 249 حصانا، ويمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8.7 ثانية.

المصدر: moto1