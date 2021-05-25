رينو تعلن عن واحدة من أجمل السيارات العائلية الاقتصادية

أزاحت شركة رينو الستار عن تصميم سيارة Taliant الجديدة التي صممت لتكون سيارة عائلية أنيقة ومركبة اقتصادية من حيث استهلاك الوقود.

وبنيت السيارة الجديدة على منصات CMF-B التي تم اختبارها في سيارات Logan و Sandero، وجاءت بهيكل مميز التصميم طوله 4 أمتار و39 سنتيمترا، عرضه 184 سم، وارتفاعه 150 سم، أما عجلاتها فأتت بأقراص بمقاس 15 و16 إنشا.

وحصلت هذه المركبة على مصابيح أمامية مميزة التصميم تعمل بتقنيات LED، وعلى واجهة أمامية يوحي مظهرها بالقوة والحداثة، وأبواب مجهزة بميزات أمان تعتمد على بصمات الأصابع.

وجهزتها رينو بالعديد من أنظمة الأمان مثل نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات، ونظام التعرف على المشاة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وزودتها بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي.

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وستطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات الاقتصادية، محركات بنزين ثلاثية الأسطوانات بسعة 1.0 ليتر تولد عزما يعادل 65 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.0 ليتر تولد عزما يعادل 90 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: moto1