سيارة Q5 الشهيرة من أودي تظهر بشكل أجمل وأكثر قوة!

أعلنت شركة أودي عن توسيع سوق مبيعات سيارة Q5 الجديدة بنسختها المعدلة المميزة.

وبفضل الهيكل الانسيابي والتصميم الجديد للمصابيح وممتصات الصدمات والفتحات الهوائية الكبيرة اكتسبت سيارة Q5 مظهرا أكثر قوة بات أقرب إلى سيارات الكروس أوفر الرياضية.

وجاءت السيارة الجديدة أكبر بقليل من سيارات Q5 السابقة، إذ حصلت على هيكل بطول 4 أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 189 سم، وارتفاعه 166 سم، وسعة صندوق الأمتعة الخلفي 550 ل.

وحصلت قمرة المركبة فيها على العديد من علامات الجمال والتميز التي تجلت من خلال أنظمة الإضاءة الداخلية التى تنير واجهة القيادة والأبواب ومنتصف المقصورة بصورة جذابة، فضلا عن تداخل الخشب مع الجلد في عناصر التصميم الداخلي، إضافة إلى التصميم المميز للمقود.

وستطرح هذه المركبة بعدة نماذج في الأسواق الروسية وأسواق أوروبا وآسيا، منها نموذج مزود بمحرك TFSI توربيني بسعة لترين وعزم 245 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، ونموذج مجهز بمحرك ديزل TDI بسعة 3.0 ليتر، قادر على توليد عزم يعادل 249 حصانا، وسيعمل هذا المحرك مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

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وسيكون بإمكان هذه السيارات زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6 ثوان أو أقل بقليل.

المصدر: moto1