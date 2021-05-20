أحدث منافسة صينية لسيارات هيونداي وكيا

استعرضت Haval الصينية مؤخرا سيارة Jolion الجديدة التي يتوقع لها أن تكون من بين أبرز المنافسين لسيارات كيا وهيونداي الكروس أوفر متوسطة الحجم.

وتأتي سيارة Jolion بهيكل أنيق مزين بشبك أمامي عريض مطلي بالكروم ومصابيح بتصميم فريد، ويتميز هذا الهيكل عن هياكل سيارات Haval الأخرى بمتانة أكبر بفضل تدعيمه بعناصر الفولاذ المقوى المقاوم للصدمات ومؤثرات العوامل الجوية.

ويبلغ طول هيكل المركبة 4 أمتار 47 سنتيمترا، وعرضه 184 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه تعادل 270 سنتيمترا.

ويتميز التصميم الداخلي لهذه السيارة بالفخامة والأناقة وتداخل العناصر المكسوة بالخشب والكروم والجلد بشكل جميل ومدروس.

وحصلت هذه المركبة على واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة لمسية كبيرة، وعلى مقود بتصميم أنيق مثبت عليه عتلات للتحكم بالسرعة، وأنظمة متطورة للتحكم بالإضاءة الداخلية وتكييف الهواء ودرجات حرارة المقاعد، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التدفئة عن بعد، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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وتعمل Jolion بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 143 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بست سرعات وأخرى أوتوماتيكية بسبع سرعات، أما أسعارها فتبدأ من 16 ألف دولار تقريبا.

المصدر: moto1