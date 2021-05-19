عنوان جديد للأناقة والتطور يضاف للائحة سيارات فورد

كشفت فورد عن سيارة جديدة صممتها لتكون من بين أجمل المركبات الحديثة وأكثرها تطورا من الناحية التقنية.

والمميز في سيارة Evos الجديدة من فورد هو تصميمها الذي يجمع بين سيارات السيدان الكبيرة وسيارات الكروس أوفر، وتتجلى معالم الأناقة في هذه المركبة من خلال تصميم هيكلها الانسيابي ذي الطابع الرياضي الهجومي، والتصميم الغريب للواجهة الأمامية بفتحاتها ومصابيحها وانحناءاتها البارزة.

youtube/ RorocaR

أما من الداخل فصممت هذه السيارة لتكون من بين أفضل السيارات الحديثة تطورا من النواحي التقنية، وجهزت بواجهة قيادة مميزة خالية من الأزرار تقريبا تمتد على كامل عرضها شاشة لمسية عملاقة يمكن تقسيمها لعدة أقسام لتشغيل أكثر من تقنية في وقت واحد.

وحصلت هذه المركبة على أنظمة ملاحة متطورة تعتمد على الأقمار الصناعية، وعلى أحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، فضلا عن أنظمة لتبريد وتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة أمان لتفادي الحوادث في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتوفير قيادة آمنة على الطرقات، فضلا عن حساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيطها لركنها بشكل سليم.

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ويبلغ طول هيكل هذه السيارة 4 أمتار و92 سنتيمترا، وعرضه 192 سم، وارتفاعه 160 سم، أما العجلات فمقاسها 19 إنشا، ومحركها توربيني من نوع Ecoboost بسعة لترين قادر على توفير عزم يعادل 238 حصانا.

المصدر: moto1