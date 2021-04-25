فيات تدخل عالم سيارات البيك آب الكبيرة المتطورة

في الوقت الذي تسعى فيه هيونداي وكيا لدخول عالم سيارات البيك آب الحديثة قررت فيات خوض سباق المنافسة في هذه السوق عبر مركبة مميزة من كل النواحي.

ولتحقيق هذه الغاية قررت فيات إطلاق نموذجها المعدل من سيارات Toro، التي جاءت بهيكل عصري ومميز جدا ينفرد بتصميم جذاب للمصابيح والواجهة الأمامية وحتى ملحقات تثبيت الأمتعة على السقف وفي الصندوق الخلفي.

وحصلت هذه المركبة على هيكل بطول 4 أمتار و90 سنتيمترا مبني على منصة مأخوذة من سيارات jeep compass رباعية الدفع، وجهزت بقمرة فيها صفان من المقاعد المخصصة لخمسة ركاب.

ولم تقتصر معالم الحداثة على التصميم الخارجي لهذه المركبة فحسب، بل امتدت لتصميمها الداخلي وخصوصا تصميم واجهة القيادة والمقود والمقاعد وتصميم الأبواب من الداخل، وجهزت واجهة القيادة بشاشة قبالة السائق بمقاس 7 بوصات لتعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وبشاشة لمسية طولية في منتصفها يمكنها الاقتران مع الأجهزة الذكية ويمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا الحديثة أو أنظمة الملاحة أو مراقبة محيط المركبة بالكاميرات.

وزودت فيات هذه السيارة بأنظمة فرملة أوتوماتيكية لحالات الطوارئ، وأنظمة التتبع والحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وعلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود.

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وستطرح Toro بعدة نماذج من المحركات، محركات Turbo Flex توربينية بسعة 1.3 ليتربعزم 180 و186 حصانا، ومحركات بسعة 1.8 ليتر بعزم 139 حصانا، ومحركات MultiJet بسعة 2.0 ليتر وعزم 170 حصانا، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.

المصدر: moto1