تويوتا تحيي علامة Crown بسيارة كروس أوفر فاخرة!

اشتهرت علامة Crown في العقود الماضية بسيارات السيدان المريحة والفارهة، لكن تويوتا قررت هذا العام طرح جيل جديد كليا من المركبات لتعيد هذه العلامة للأسواق بروح مختلفة.

ومن أبرز المركبات التي ستحمل هذه العلامة العام الجاري في الأسواق ستكون سيارة Crown Kluger التي جاءت بهيكل كروس أوفر أنيق ومميز الشكل حجمه قريب من أحجام سيارات Highlander الشهيرة من تويوتا.

youtube/AUTOMAGZ

وحصلت هذه المركبة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وعلى واجهة قيادة مميزة مغطاة بالجلد الناعم أيضا، تتوسطها شاشة لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وجهزت السيارة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة حماية من الحوادث في الحالات الطارئة، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء على المرايا، وحساسات للضوء والمطر، ونظام تشغيل المحرك وتدفئة المقاعد عن بعد.

youtube/AUTOMAGZ

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وستطرح النسخ العادية من Crown Kluger بمحركات بنزين بأربع أسطوانات بسعة 2.5 ليتر تولد عزما يعادل 192 حصانا، كما ستحصل بعض نسخها على منظومات هجينة تضم محركا كهربائيا ومحرك بنزين بسعة لترين بعزم 220 حصانا.

المصدر: moto1