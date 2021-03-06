سيارة صينية مميزة لمحبي المركبات المريحة ورخيصة الثمن

تتحضر شركة Dongfeng الصينية لإطلاق مركبة جديدة طورتها بالتعون مع نيسان لترضي تطلعات محبي السيارات المريحة والمميزة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة المذكورة ستكشف بشكل رسمي قريبا عن نموذج جديد من سيارات السيدان سيحمل اسم Venucia D60 Plus، وستأتي هذه السيارة بتصميم معدل عن سيارات Venucia الحالية، لكن هيكلها سيكون أكبر، وبطول 4 أمتار و76 سنتيمترا.

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وستتميز هذه المركبة بشبك أمامي عريض يدخل في تصميمه الكروم ، وفتحات هواء جانبية على طرفي واجهتها من الأمام، كما ستزود بعجلات بمقاس 17 إنشا أقراصها مصنوعة من الألومينيوم والكروم.

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وداخليا حصلت السيارة على قمرة واسعة ومريحة توحي بالفخامة والأناقة، مجهزة بمقاعد جلدية تتسع لخمسة ركاب، وبواجهة قيادة مميزة مزينة بالجلد والخشب والكروم، تتوسطها شاشة كبيرة تعمل باللمس يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

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وجهزت هذه المركبة أيضا بأنظمة خاصة لتحديد موقعها واستدعاء النجدة في حالات الطوارئ، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، إضافة لانظمة لتدفئة المقاعد والمقود.

ومن المفترض أن تطرحها Dongfeng في الأسواق بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.6 ليتر عزمها يعادل 126 حصانا، وأسعار تتراوح ما بين 10 و15 ألف دولار.

المصدر: moto1