من ماليزيا.. منافسة جديدة لسيارات هيونداي وكيا

كشفت شركة Perodua الماليزية عن مواصفات مركبتها الجديدة التي صممتها لتنافس سيارات كيا وهيونداي الكروس أوفر المتوسطة الحجم.

بنيت سيارة Perodua Ativa الجديدة على منصات TNGA التي تتميز بالمتانة والعملية، وحصلت على هيكل كروس أوفر متوسط الحجم يتميز بتصميم أنيق يتداخل فيه اللون الأسود مع الألوان الأساسية.

ويبلغ طول هيكل هذه المركبة 4 أمتار و65 ملم تقريبا، وارتفاع أسفله عن الأرض نحو 20 سم، كما جهزته Perodua بممتصات صدمات وملحقات بلاستيكية خاصة لحماية محيطه ومحيط حجرات العجلات من الصدأ وعوامل الرطوبة.

أما من الداخل فجهزت هذه السيارة بمقاعد مكسوة بالجلد الصناعي تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

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وبالرغم من سعرها المنافس الذي يبلغ نحو 15 ألف دولار زودت هذه السيارة أيضا بأنظمة قيادة متطورة تحافظ على ثباتها على المنعطفات والمنحدرات، وعلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، ومصابيح ضباب تعمل بتقنيات LED، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعية وحرارة المقاعد.

وتعمل Ativa بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.0 ليتر تولد عزما يعادل 98 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بأربع سرعات وعلب ميكانيكية بخمس سرعات.

المصدر: moto1