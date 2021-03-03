سيارة شبابية جديدة من هيونداي تستعد لغزو أسواق العالم

أزاحت شركة هيونداي الستار عن التصميم النهائي لسيارة Bayon التي طورتها لتكون من بين أجمل السيارات الاقتصادية المخصصة للشباب ومحبي المركبات العصرية.

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك متوسط الحجم، تزينت واجهته الأمامية بمصابيح LED فريدة التصميم، فضلا عن التصميم الملفت لشكل الواجهة الخلفية التي يعلوها جنح هوائي صغير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.

وتعتبر هذه المركبة نموذجا مطورا أكثر عصرية من سيارات i20 الشهيرة من هيونداي، لكنها أتت أكبر قليلا، إذ بلغ طول هيكلها 4 أمتار و18 سم، وعرضه 177 سم، وارتفاعه 149 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فهي 258 سم.

youtube/4Drive Time

وحصلت هذه السيارة على عجلات بأقراص معدنية مميزة بمقاس 15 و17 إنشا،أما قمرتها من الداخل فجهزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية وأخرى في المنتصف تعمل باللمس مقاسها 10،25 بوصة.

كما زوّدت هيونداي مركبتها بأحدث أنظمة المولتيميديا التي تتعامل مع أنظمة Apple CarPlay و Android Auto والمدعمة بـ 8 مكبرات صوت من نوع Bose، وبنظام لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا، فضلا عن أنظمة أمان متطورة كنظام منع الاصطدام الجانبي على الطرقات، ونظام الحفاظ على المسار أثناء التنقل على الطرق السريعة، وأنظمة للفرملة الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ.

إقرأ المزيد

وستطرح هذه المركبة بنوعين من المحركات الاقتصادية، محرك بنزين MPi بسعة 1.2 ليتر يولد عزما يعادل 84 حصانا، ومحرك T-GDi توربيني بسعة 1.0 ليتر بعزم 100 حصان.

المصدر: moto1