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"منافسة تسلا" الجديدة تظهر قدراتها الجبارة في درجات حرارة شديدة البرودة!

عالم السيارات

twitter.com/Rivian
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استعرضت شركة Rivian الأمريكية آخر التجارب التي أجرتها على سيارات R1T الكهربائية التي يتوقع لها أن تصبح إحدى أهم منافس لمركبات تسلا.

وأشارت الشركة إلى أن الاختبارات التي خضعت لها هذه المركبات مؤخرا جرت في ميادين اختبار خاصة بولاية مينيسوتا على الحدود الكندية، حيث جهزت هذه الميادين بظروف ومعدات خاصة تسمح باختبار السيارات في ظروف الحرارة الشديدة البرودة التي تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

ومن أهم ما يميز سيارت R1T تبعا لمطوريها هو أن بطارياتها جهزت بتقنيات خاصة تحافظ على درجات حرارتها في ظروف الطقس الشديد البرودة، حيث لا تحتاج إلى أجهزة تسخين إضافية كما في بعض المركبات الكهربائية والهجينة.

ومن المفترض أن تطرح سيارات R1T بعدة نماذج مجهزة ببطاريات يمكن شحن 80% من سعتها في غضون نصف ساعة تقريبا، وأن يحصل النموذج الأساسي لهذه المركبات على بطارية باستطاعة 105 كيلواط ساعي يعمل مع 4 محركات كهربائية بعزم 402 حصانا.

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أما النموذج الثاني من هذه المركبات فيتوقع أن يطرح ببطارية باستطاعة 135 كيلواط ساعي، والنموذج الثالث سيأتي ببطارية باستطاعة 180 كيلواط ساعي، ومحركات توفر عزما يعادل 700 حصان.

وتجدر الإشارة إلى أن Rivian كانت قد كشفت لأول مرة عن النموذج الأولي لهذه السيارات في معرض لوس أنجلس الدولي عام 2018، وأشارت المعلومات المتوفرة حينها إلى أن المركبات ستزود بمحركات جبارة ستساعدها على التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في أقل من 3 ثوان.

المصدر: moto1

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