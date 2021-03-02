"منافسة تسلا" الجديدة تظهر قدراتها الجبارة في درجات حرارة شديدة البرودة!

استعرضت شركة Rivian الأمريكية آخر التجارب التي أجرتها على سيارات R1T الكهربائية التي يتوقع لها أن تصبح إحدى أهم منافس لمركبات تسلا.

وأشارت الشركة إلى أن الاختبارات التي خضعت لها هذه المركبات مؤخرا جرت في ميادين اختبار خاصة بولاية مينيسوتا على الحدود الكندية، حيث جهزت هذه الميادين بظروف ومعدات خاصة تسمح باختبار السيارات في ظروف الحرارة الشديدة البرودة التي تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

Welcome to Baudette, Minnesota. Home of Willie the Walleye and North America's largest cold weather testing facility, where hundreds of Rivian systems are currently being validated in sub-zero temperatures. Check out our latest blog post for more: https://t.co/IqnW6pnx5lpic.twitter.com/L1zA0Cllgi — Rivian (@Rivian) February 26, 2021

ومن أهم ما يميز سيارت R1T تبعا لمطوريها هو أن بطارياتها جهزت بتقنيات خاصة تحافظ على درجات حرارتها في ظروف الطقس الشديد البرودة، حيث لا تحتاج إلى أجهزة تسخين إضافية كما في بعض المركبات الكهربائية والهجينة.

Deliveries begin this June. In the meantime... pic.twitter.com/BsihoqLIVN — Rivian (@Rivian) February 19, 2021

ومن المفترض أن تطرح سيارات R1T بعدة نماذج مجهزة ببطاريات يمكن شحن 80% من سعتها في غضون نصف ساعة تقريبا، وأن يحصل النموذج الأساسي لهذه المركبات على بطارية باستطاعة 105 كيلواط ساعي يعمل مع 4 محركات كهربائية بعزم 402 حصانا.

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أما النموذج الثاني من هذه المركبات فيتوقع أن يطرح ببطارية باستطاعة 135 كيلواط ساعي، والنموذج الثالث سيأتي ببطارية باستطاعة 180 كيلواط ساعي، ومحركات توفر عزما يعادل 700 حصان.

وتجدر الإشارة إلى أن Rivian كانت قد كشفت لأول مرة عن النموذج الأولي لهذه السيارات في معرض لوس أنجلس الدولي عام 2018، وأشارت المعلومات المتوفرة حينها إلى أن المركبات ستزود بمحركات جبارة ستساعدها على التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في أقل من 3 ثوان.

المصدر: moto1