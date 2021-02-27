سكودا تكشف عن سيارتها الاقتصادية الجديدة

انتشرت عبر مواقع وصفحات الإنترنت عدة فيديوهات لاختبارات سيارة Fabia الجديدة التي طورتها سكودا لتكون من بين أبرز المركبات الاقتصادية المخصصة لفئة الشباب.

وبالرغم من أن السيارة ظهرت في الفيديوهات بتمويه يغطي هيكلها الخارجي، إلا أن الاختلافات بدت واضحة عليها وخصوصا من حيث تصميم الواجهة الأمامية، ومن ناحية تصميم السقف الذي حصل على فتحة بانورامية كبيرة.

ومن حيث الحجم أصبحت السيارة الجديدة أكبر من نماذج Fabia السابقة، إذ ازداد طول هيكلها الخارجي ليصبح 4 أمتار و10 سنتيمترات، وأصبح عرض الهيكل أيضا 178 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فأصبحت 256 سم، كما ازدادت سعة صندوق الأمتعة الخلفي قليلا، فيما قلّ ارتفاع الهيكل بمقدار 7 ملم تقريبا.

youtube/REC Anything

وبنيت هذه المركبة على منصات Fabia المعدلة عن المنصات التي تم اختبارها في سيارات Volkswagen Polo وAudi A1 وSeat Ibiza الحديثة.

وستطرح Fabia بنموذجين مجهزين بخزانات وقود بسعة 40 و50 ليترا، فضلا عن أن محركاتهما الاقتصادية الجديدة لها القدرة على تقنين استهلاك الوقود بمعدل 0.2 ليتر لكل 100 كلم مقارنة بمحركات سيارات Fabia السابقة.

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وجهزت هذه المركبات بأنظمة ABS للمكابح، وأنظمة للحفاظ على الثبات عند المنعطفات، إضافة لحساسات الضوء والمطر، وكاميرات وحساسات لتسهيل عملية الركن في الأماكن الضيقة.

المصدر: moto1