 
مباشر
عاجل
"انتهاك غير مقبول".. روسيا تدين الضربة الأمريكية على سوريا

فورد تطرح نسخة فاخرة من Explorer الجبارة

عالم السيارات

فورد تطرح نسخة فاخرة من Explorer الجبارة
Sputnik alixei kudenko
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/puiz

كشفت شركة فورد عن نسخة مميزة جديدة من سيارات Explorer رباعية الدفع التي يعشقها الملايين حول العالم.

وتتميز نسخة Explorer King Ranch الجديدة بشبك أمامي عريض مطلٍ بالكروم، وبأقراص عجلات أنيقة مصنوعة من الألومينيوم بمقاس 20 إنشا، مزينة بشعار Running W.

وداخليا تختلف هذه السيارة بشكل ملحوظ عن سيارات Explorer المطروحة حاليا، إذ تتجلى فيها ملامح الفخامة من خلال الجلد البني الفاخر الذي تكتسي به المقاعد والأبواب والعناصر المصنوعة من الخشب والكروم.

كما جهزت هذه المركبة بواجهة قيادة مميزة تتوسطها شاشة لمسية طولية بمقاس 10 بوصات، وحصلت على نظام صوتيات يعتمد على 14 مكبرا، وعلى نظام Premium Technology للمولتيميديا، إضافة إلى أنظمة +Ford Co-Pilot360 Assist للأمان والتي تساعد السائق على تفادي الحوادث في الحالات الطارئة.

إقرأ المزيد
هيونداي تسحب آلاف سياراتها الكهربائية من أسواق العالم
هيونداي تسحب آلاف سياراتها الكهربائية من أسواق العالم

وجهزتها فورد بمحرك بنزين توربيني بست أسطوانات، سعته 3.0 ليتر، وعزم يعادل 370 حصانا، وبعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات، إضافة إلى نظامي دفع أمامي وخلفي، وعدة أنظمة قيادة تناسب الحركة على مختلف أنواع الطرق، وستطرحها بعدة نماذج تتراوح أسعارها ما بين 52350 و54350 دولارا.

المصدر: moto1

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا