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هيونداي تسحب آلاف سياراتها الكهربائية من أسواق العالم

عالم السيارات

هيونداي تسحب آلاف سياراتها الكهربائية من أسواق العالم
Globallookpress
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أعلنت شركة هيونداي عن نيتها سحب أكثر من 81 ألفا من سياراتها الكهربائية المطروحة في أسواق العالم، لإخضاع هذه المركبات للصيانة بعد اكتشاف مشكلات في بطارياتها.

وتبعا لوكالة يونهاب فإن الشركة قررت إخضاع أكثر من 81 ألفا من مركباتها الكهربائية المطروحة في مختلف بلدان العالم لعمليات صيانة بسبب اكتشاف أعطال في بطاريات هذه المركبات من الممكن أن تتسبب بنشوب حريق في البطارية.

ومن المفترض أن تستبدل هيونداي أنظمة التحكم بالبطاريات في نحو 75680 سيارة من نوع Kona، وفي 5716 سيارة من نوع Ioniq، وفي 305 حافلة كهربائية أيضا.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن بطاريات السيارات المذكورة كانت قد طورت من قبل شركة تابعة لـ LG، وأن الخبراء قرروا استبدال تلك البطاريات بعد أن اكشتفوا خللا في أنظمة الشحن السريع فيها.

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وأوضحت وكالة يونهاب أن قيمة أسهم هيونداي كانت قد انخفضت بنسبة 3.9% بعد إعلانها عن نيتها سحب السيارات المذكورة، وكذلك انخفضت أسهم شركة كيا التابعة لها بنسبة 4.7%.

وتجدر الإشارة إلى أن هيونداي كانت قد استدعت في أكتوبر الفائت نحو 77 ألف سيارة Kona كهربائية من صنعها للصيانة أيضا، بعد اكتشاف أخطاء في برمجيات أنظمة الحماية في تلك المركبات، وبعد أن سجلت 14 حالة احتراق في المركبات سببها البطاريات.

المصدر: تاس

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