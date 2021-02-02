تويوتا تطرح Camry المعدلة في أسواق جديدة

أعلن وكلاء شركة تويوتا أن النموذج المعدل الجديد من سيارات Camry سيصل إلى اليابان وبعض الأسواق العالمية الأخرى.

ويتمييز النموذج الجديد عن سيارات Camry السابقة بشبك أمامي أكبر وأكثر تميزا من ناحية التصميم، وبممتصات صدمات أكثر بروزا، وإضافات من الكروم اللماع على عناصر الهيكل الخارجية، فضلا عن فتحات هوائية إضافة من الخلف، وجنح هوائي صغير على مؤخرة صندوق الأمتعة لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وداخليا حصلت هذه السيارة على تعديلات ملحوظة أيضا إذ أصبحت الشاشة اللمسية فيها بارزة إلى الاعلى من منتصف واجهة القيادة، كما حصلت على تقنيات لشحن الهواتف لاسلكيا، وعلى تصميم جديد للمقاعد لتصبح أكثر راحة أثناء السفر والرحلات الطويلة.

كما جهزت هذه المركبات بأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، يمكنها تحديد موقع السيارة عبر الأقمار الصناعية، وحصلت على نظام Safety Sense مطور لتفادي الحوادث، إذ باتت منظومة الفرملة الآلية قادرة على التعرف على المشاة على الطرقات، فضلا عن نظام النقطة العمياء للمرايا.

إقرأ المزيد

وستطرح هذه السيارات بمحركات هجينة صديقة للبيئة، تضم محرك بنزين بسعة لترين ونصف اليتربعزم 178 حصانا، ومحركا كهربائيا يعمل معه ويولد عزم 120 حصانا أيضا.

وستتوفر هذه السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا بنظام دفع أمامي، أما النسخ المخصصة لليابان من المفترض أن تحصل على نظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1