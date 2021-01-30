رينو تكشف عن أجمل سياراتها الكروس أوفر الاقتصادية

كشفت رينو رسميا في الهند عن Kiger الجديدة، التي تتميز بجمال التصميم والاقتصادية في استهلاك الوقود.

وتأتي Kiger الجديدة بهيكل مبني على منصات CMF-A المعدلة، طوله 4 أمتار تقريبا، وعرضه 175 سنتيمترا، وارتفاعه 160 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 250 سم.

ومن أكثر ما يشد الانتباه في هذه السيارة هو التصميم المميز للواجهات، وشعار رينو الكبير الذي يبرز في منتصف الواجهة الأمامية، فضلا عن أشكال المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب التي توحي بالحداثة والعصرية، إضافة إلى اللون الأسود الذي ييرز تصميم السقف والجنح الهوائي المثبت عليه وتصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية في الهيكل.

ولم تغب مسحة الحداثة عن قمرة هذه السيارة أيضا، إذ جهزت واجهة القيادة بنظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة كبيرة تعمل باللمس، ويمكنه الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر Apple CarPlay و Android Auto، كما جهزت السيارة بأنظمة Arkamys Auditorium 3D للصوتيات، والتي توزع الأصوات بصورة ثلاثية الأبعاد داخل القمرة.

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وستطرح Kiger بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.0 ليتر وعزم 72 و96 حصانا، ومحركات توربينية بثلاث أسطوانات تولد عزما يعادل 100 حصان، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية.

المصدر: moto1