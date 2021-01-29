روسيا بدأت بتصنيع إحدى أجمل سيارات كيا الشبابية

أعلن مصنع Avtotor في كالينينغراد الروسية عن بدء إنتاج سيارات Kia Stinger المعدلة الجديدة.

وستتميز السيارت التي سينتجها المصنع الروسي عن سيارات Stinger الحالية بتقنيات LED التي أدخلت على المصابيح الأمامية لتمنحها تميزا أكبر، وبخط إضاءة جديد يعمل بتقنيات LED أيضا، ويمتد ما بين المصابيح الخلفية على طول غطاء صندوق الأمتعة، فضلا عن شبك معدل مثبت على الواجهة الخلفية بين العوادم، إضافة إلى زوجين من العوادم الرياضية المطلية بالكروم، وبأقراص عجلات مميزة التصميم بمقاس 19 إنشا.

أما مقصورة هذه المركبات فحصلت على أنظمة إضاءة داخلية بـ 64 خيارا لألوان الضوء، وعلى عناصر مميزة بالجلد والألومينيوم وألياف الكربون، وجهزت بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا.

كما جهزت Stinger الجديدة بأنظمة ADAS مطورة لزيادة الأمان أثناء الحركة على الطرقات، وعلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات لتسهيل ركنها.

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وستعمل نماذج هذه السيارة بمحركات T-GDi توربينية بسعة لترين وعزم 247 حصانا، ومحركات T-GDi توربينية بسعة 3.3 ليتر وعزم 370 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، كما تم تجهيزها بنظامي دفع رباعي وخلفي.

ومن المنتظر أن تظهر Stinger المحدثة في السوق الروسية ربيع العام الجاري، وحينها يفترض أن يتم الإعلان عن الأسعار والخيارات التي ستطرح بها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا+وكالات