رومانيا تغزو أسواق العالم بسيارة أنيقة ورخيصة الثمن

أعلن وكلاء شركة داسيا الرومانية عن بدء بيع سيارة Sandero بتصميمها الجديد في عدد أكبر من أسواق أوروبا وآسيا وعدة بلدان حول العالم.

ومن أكثر ما يميز المركبة الجديدة عن سيارات Sandero السابقة هو هيكلها الذي أتى بتصميم مختلف كليا، إذ أصبح أقرب إلى هياكل سيارات الهاتشباك الشبابية مثل غولف الشهيرة من فولكس فاغن، ازدادت انسيابيته لتقليل مقاومة الهواء، كما زود بمصابيح متطورة فيها خطوط إضاءة مميزة تعمل بتقنيات LED.

ومن الداخل اختلفت هذه المركبة كليا عن مركبات Sandero التي طرحت في السابق، إذ زودت بواجهة قيادة متطورة في منتصفها محور خاص يثبت عليه شاشة تعمل باللمس شبيهة بالحاسب اللوحي، كما يمكن إزالة هذه الشاشة ليظهر خلف المحور مكان خاص لتثبيت الهواتف الذكية أو الحواسب اللوحية لاستعمالها كأداة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وجهزت السيارة أيضا بأنظمة تكييف حديثة، وأنظمة لتدفئة المقاعد، وعدة منافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة المحمولة، وأتت بعض نسخها بست وسادات أمان هوائية لحماية الركاب من الحوادث، ونظام فرملة أوتوماتيكي لتفادي الحوادث على السرعات التي تتراوح ما بين 130 و140 كلم/سا.

youtube/Dacia Österreich

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وزودنها داسيا بعجلات بمقاس 15 إنشا، وبعدة أنواع من المحركات الاقتصادية، منها محركات بسعة 1.0 ليتر وعزم 65 حصانا، أما أسعار نماذجها في السوق الأوروبية فتبدأ من 8690 يورو تقريبا.

المصدر: moto1