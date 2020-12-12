كاديلاك الجديدة تجمع الفخامة والتطور والاقتصاد في الوقود معا!

عرفت شركة كاديلاك الأمريكية على مر العقود السابقة بسياراتها الفارهة والمريحة، لكنها قررت هذا العام جمع هذه الميزات مع التقنيات المتطورة في XT4 الجديدة.

ومن أبرز المعالم التي تجعل سيارة XT4 الجديدة متميزة عن منافستها في الأسواق حاليا مثل Audi Q3 أو Lexus UX، هو تصميمها الذي يجمع ملامح كاديلاك الفاخرة مع لمسات الحداثة التي تتجلى من خلال التصميم الفريد للمصابيح وشكل الواجهتين الأمامية والخلفية وتصميم فتحات الهواء.

وتأتي هذه المركبة بهبكل انسيابي بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، وقمرة مجهزة بمقاعد مكسوة بالجلد الفاخر تتسع لـ 5 ركاب، وبواجهة قيادة متطورة فيها شاشات تعمل باللمس وتتعامل مع أحدث أنظمة المولتيميديا التي تتصل بالهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا.

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كما حصلت XT4 على أنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد وحركة المرايا الجانبية، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وجهزت بعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، وبكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة فرملة أوتوماتيكية لتفادي الحوادث على الطرقات.

أما نسخها التي ستطرح في روسيا وبعض الأسواق الأوروبية من المفترض أن تحصل على محركات بنزين توربينية بعزم 200 حصان ومحركات ديزل توربينية بعزم 174 حصانا.

المصدر: moto1